Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Бойцы проявляют настоящее мужество

Министерство обороны поделилось информацией о новых подвигах российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите республик Донбасса.

Рядовой Алексей Зарипов в ходе штурма опорного пункта националистов обнаружил укрывшийся противотанковый расчёт и, мгновенно оценив ситуацию, огнём из пулемёта уничтожил его, не позволив радикалам нанести удар по позициям наших военных. После этого Алексей лично ликвидировал около 10 боевиков. Благодаря грамотным действиям рядового Зарипова и его сослуживцев опорный пункт был взят без потерь.

Расчёт радиолокационного комплекса разведки в составе младшего сержанта Владимира Балабанова, ефрейторов Дмитрия Меркулова и Николая Миносяна за время проведения спецоперации обнаружил и передал координаты более чем 500 единиц бронетехники противника. Благодаря этим данным российские военные нанесли высокоточные удары по позициям националистов, уничтожив системы ПВО, ракетные пусковые установки и артиллерию украинских радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"