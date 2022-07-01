Минобороны показало работу "Урагана" в ходе спецоперации

Реактивные системы залпового огня доказали свою эффективность

Министерство обороны опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган", с помощью которых наши военные планомерно уничтожают объекты украинских неонацистов.

Дальность стрельбы "Ураганов" - до 40 километров. Точными ударами уничтожаются укреп-позиции и командные пункты ВСУ. Сразу после залпов расчёт меняет свою позицию, чтобы не попасть под ответный огонь боевиков и вскоре готов приступить к выполнению новой задачи.

Для максимально точного наведения наши военные применяют беспилотники "Орлан-10", с их же помощью контролируют поражение целей.

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