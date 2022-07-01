Российские военные врачи оказывают помощь жителям Харьковской области

Работают узкие специалисты

На освобождённых территориях Харьковской области наши военные врачи оказывают медицинскую помощь местным жителям - там развернуты мобильные полевые госпитали, в которых не только ведут прием узкопрофильные специалисты, но и проводят сложные операции хирурги.

"Все необходимые препараты, аппараты для оказания анестезиологической помощи раненым, больным, пострадавшим, у нас есть. Есть аппарат УЗИ, Кардиомонитор, дозаторы, так что мы полностью обеспечены и стараемся использовать в своей работе", - рассказал начальник отделения анестезиологии и реанимации.

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