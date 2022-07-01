Новые законы: как изменилась жизнь россиян с 1 июля

Ряд услуг переведен в электронный вид

С 1 июля вступает в силу ряд изменений в законодательстве, которые коснутся большого числа россиян. Например, с пятницы упрощена регистрация по месту жительства. Эта услуга теперь доступна и в электронном виде на портале госуслуг, сообщает "ТВ Центр".

До пяти дней сокращается срок оформления нового паспорта. Начинает работать онлайн-база нарушителей правил дорожного движения. Обратиться за медицинской помощью с сегодняшнего дня можно без полиса ОМС, достаточно предъявить только удостоверение личности.

До 30 тысяч увеличится пособие по уходу за ребенком до полутора лет для женщин-военнослужащих. Дополнительную защиту получат пенсионные накопления, если деньги были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Кроме того, Банк России с сегодняшнего дня увеличил сумму, которую физические лица могут переводить за рубеж. Раньше она составляла 150 тысяч долларов в месяц, а теперь - миллион.

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