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В Японии оценили влияние указа Путина по "Сахалину-2"

08:21
  • пятница
  • 01 июля 2022

Россия ввела специальные меры в ответ на недружественные действия

Токио изучает вероятные последствия решения Владимира Путина относительно проекта "Сахалин-2", в котором участвуют крупные японские компании. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказал заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара.
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Чиновник подчеркнул, что нельзя допустить ущемления прав Японии в области полезных ископаемых. Рассказывать о возможных дальнейших шагах японских властей Кихара не стал, подчеркнув, что ведется оценка ситуации с учетом прежних и нынешних действий России.

При этом Kyodo допускает, что введение Москвой специальных экономических мер в отношении проекта "Сахалин-2" может привести к подорожанию энергии в Японии. Это крайне негативно скажется на экономической и деловой жизни государства.

Утрата Японией прав в проекте "Сахалин-2" заставит Токио искать других поставщиков, но на фоне подорожания голубого топлива на мировом рынке это грозит резким скачком цен на энергию в стране.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Глава государства предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2".

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