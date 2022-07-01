Bloomberg: Украина оказалась в сложном положении из-за госдолга

Киеву предстоит выплатить 1,4 млрд долларов к 1 сентября

К осени 2022 года Украина должна будет выплатить 1,41 млрд долларов в рамках обслуживания государственного долга. Однако финансовые трудности заставляют Киев искать другие варианты решения проблемы с госдолгом, утверждают источники.

По сведениям Bloomberg, украинские власти изучают возможности реструктуризации задолженности. Не исключено, что Киев попросит держателей своих долговых обязательств изменить условия заимствования.

Еще одним вариантом источники назвали использование замороженных российских активов как залога. Однако правомерность такого способа вызывает вопросы, отмечает агентство.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с предложением о пересмотре и списании внешнего государственного долга.

Данные министерства финансов Украины свидетельствуют, что внешний долг государства составляет 56,83 млрд долларов. Киев должен до конца 2022 года выплатить свыше 3,3 млрд долларов. Однако на фоне российской спецоперации страна ежедневно несет финансовые потери в размере до 4 млрд долларов.

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