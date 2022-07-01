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Киссинджер перечислил сценарии завершения конфликта на Украине

09:00
  • пятница
  • 01 июля 2022

Бывший госсекретарь США видит три варианта развития событий

В зависимости от того, на каких условиях завершится специальная военная операция России по защите республик Донбасса, роль НАТО в Европе может измениться. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Киссинджер напомнил о важной роли России в Европе

Американский дипломат перечислил три варианта развязки конфликта между Россией и Украиной. В первом сценарии, если российские военные останутся на текущих позициях, они "получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря". По словам Киссинджера, это будет означать победу России, а роль НАТО "не будет столь решающей", как прежде.

Второй вариант исходит из предположения о том, что Россию попытаются изгнать с территорий, присоединенных до 24 февраля — Крыма и Севастополя. Киссинджер предупредил, что в этом случае "встанет вопрос о войне с самой Россией".

Третий сценарий построен на гипотезе о том, что "линию фронта отодвинут" к границам государств по состоянию на 24 февраля — это будет означать поражение России. При этом Украина окажется "тесно связана с НАТО" или даже станет его частью, а все остальные вопросы решат посредством переговоров, заявил политик в интервью The Spectator.

Ранее осведомленные источники в дипломатических кругах рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам стран "Большой семерки" (G7) о своем стремлении добиться завершения конфликта с Россией до наступления зимы.

В России подчеркнули, что специальная военная операция России по защите республик Донбасса будет продолжаться до достижения поставленных целей.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
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