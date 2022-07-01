ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Австралия расширила список антироссийских санкций

08:41
  • пятница
  • 01 июля 2022

В перечень включены Алина Кабаева и Дмитрий Патрушев

Еще 16 граждан России попали в санкционные списки Австралии в связи с ситуацией вокруг Украины. Это следует из данных австралийского федерального регистра, опубликованных в пятницу, 1 июля.
Австралия ввела новые антироссийские санкции

Рестрикции введены в отношении олимпийской чемпионки, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алины Кабаевой, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра строительства Ирека Файзуллина и министра транспорта Виталия Савельева.

Также в черный список Австралии попали глава совета директоров ОАО "Международный морской порт "Печенга" Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании "Согаз" Михаил Путин и председатель совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" Роман Путин. Австралийские власти называют их родственниками президента России Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Австралию в числе государств, которые ввели больше всего антироссийских санкций. Именно такие страны являются главными виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире, заявил политик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Австралия
Австралия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.