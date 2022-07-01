Австралия расширила список антироссийских санкций

В перечень включены Алина Кабаева и Дмитрий Патрушев

Еще 16 граждан России попали в санкционные списки Австралии в связи с ситуацией вокруг Украины. Это следует из данных австралийского федерального регистра, опубликованных в пятницу, 1 июля.

Рестрикции введены в отношении олимпийской чемпионки, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алины Кабаевой, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра строительства Ирека Файзуллина и министра транспорта Виталия Савельева.

Также в черный список Австралии попали глава совета директоров ОАО "Международный морской порт "Печенга" Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании "Согаз" Михаил Путин и председатель совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" Роман Путин. Австралийские власти называют их родственниками президента России Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Австралию в числе государств, которые ввели больше всего антироссийских санкций. Именно такие страны являются главными виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире, заявил политик.

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