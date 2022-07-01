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В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров

09:39
  • пятница
  • 01 июля 2022

Эту категорию граждан могут освободить от уплаты одной из госпошлин

Российских пенсионеров необходимо освободить от обязанности по уплате пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Такую инициативу выдвинул депутат Государственной думы Евгений Федоров.
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В письме министру труда и социальной защиты Антону Котякову парламентарий напомнил, что размер пошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество составляет 2 тысячи рублей.

Пенсионеры зачастую вынуждены совершать данное регистрационное действие в результате вступления в наследство после смерти супруга или супруги. Но величина пошлина для пенсионеров весьма существенна.

С учетом этого Федоров попросил оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство, чтобы освободить граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, если оно было получено ими в результате наследования, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в 2022 году российских пенсионеров освободят от уплаты некоторых налогов и сборов. В частности, пенсионеры не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома. У пенсионеров также сохранятся льготы на оплату коммунальных услуг.

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