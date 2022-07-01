Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в России

Это касается и масочного режима

В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. В связи с этим Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, рассказали в пресс-службе ведомства в пятницу, 1 июля.

Это касается в том числе масочного режима, запрета на работу заведений общественного питания в ночное время и ряда других мер, до сих пор сохранявшихся в ряде российских регионов.

При этом продолжают действовать противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших, по-прежнему проводятся мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом.

В случае ухудшения обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

16 июня сообщалось, что Россия сняла все ограничения на въезд иностранных граждан, установленные ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако въезжающим иностранным гражданам по-прежнему придется предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"