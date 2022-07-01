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Собянин поздравил жителей столицы с 10-летием Новой Москвы

09:41
  • пятница
  • 01 июля 2022

Мэр признался, что расширение города стала одной из сложнейших задач для него

Сергей Собянин поздравил жителей Новой Москвы с десятилетием присоединения этой территории к столице. Новая запись появилась в блоге на сайте мэра.

"Расширение города стало одним из самых сложных решений, которые мне пришлось принимать на посту главы города. Оно не было популярным. Но сегодня без новых территорий уже невозможно представить себе Москву. Расширение города для нас было не роскошью, а естественной и насущной необходимостью", - написал мэр.

По его словам, благодаря новым территориям Москва получила уникальный шанс изменить вектор градостроительного развития: отказаться от избыточной концентрации деловой активности в историческом центре, снизить "маятниковую миграцию" и создать новые точки роста и места приложения труда за пределами МКАД.

"За десять лет в Новой Москве были построены миллионы квадратных метров коммерческой недвижимости и создано 182 тыс. новых рабочих мест. Инновационный центр "Сколково", наукоград Троицк, многочисленные офисные здания, промышленные предприятия, логистические центры, социальные объекты обеспечивают квалифицированной и хорошо оплачиваемой работой москвичей самых разных специальностей и профессий – от ученых-исследователей до строителей и от инженеров до продавцов", - заявил мэр.

Собянин рассказал, что за 10 лет в ТиНАО построено 20,52 млн кв. м. Это примерно 50% жилья, построенного за эти годы в Москве. Кроме того, введены восемь станций классического метро, линия наземного метро МЦД-2 и 340 км дорог. Построены 120 новых детских садов, школ, больниц и поликлиник. 13 школ, работающих в Новой Москве, входят в рейтинг лучших школ города, отметил мэр.

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