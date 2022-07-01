Даня Милохин гневно отреагировал на сравнения с Юрием Шатуновым

Тиктокер считает, что может посоперничать с Элтоном Джоном

Даня Милохин отреагировал на сравнение с умершим Юрием Шатуновым. В выражениях юный тиктокер стесняться не стал.

"Что за ***** (бред — прим. ред.)?! Я жил, жив, и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур, но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном", — заявил Милохин в одной из соцсетей.

Ранее Даню Милохина и Юрия Шатунова в своем телеграм-канале сравнила журналистка Анна Монгайт. Она напомнила, что оба росли в детском доме.

"Тот же детдомовец, карьера с многомиллионной аудиторией и шальными деньгами, тоже дикий успех у девочек", — написала Монгайт.

Бывший солист группы "Ласковый май" умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причина смерти — обширный инфаркт. Урну с прахом певца Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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