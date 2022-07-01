Во Франции показали фильм о дипломатии Макрона

В эфир попали записи конфиденциальных разговоров

Телепремьера с нотками дипломатического скандала. На французском канале показали документальный фильм о попытках Эммануэля Макрона урегулировать украинский кризис. В эфир попали записи его конфиденциальных разговоров с другими лидерами, в том числе Владимиром Путиным. Это абсолютно недопустимая практика в международном общении. Зачем президент Пятой республики сливает секретную информацию?

В этом фильме даже музыкальный фон подобран так, чтобы максимально подчеркнуть крутость Эммануэля Макрона. С той же целью, это очевидно, сюда были включены и фрагменты телефонных переговоров между ним и другими лидерами, в том числе российским президентом. Обычно подобного рода беседы всегда откровеннее и жестче, чем протокольные заявления перед прессой. Так как не предназначены для публикации. Однако ради собственного пиара французский президент наплевал на устоявшиеся приличия, выдав журналистам фрагменты этих записей. Вот, например, кусок его беседы с Путиным, который состоялся до начала спецоперации на Украине.

Путин: "Что сказать? Ты и так всё это видишь, что происходит. Ты и канцлер сказали мне, что Зеленский готов к каким-то конкретным шагам. Что он подготовил какие-то законопроекты по выполнению минских соглашений. И что появилось? 17 февраля господин Зеленский заявил, что минские соглашения, цитирую, составлены так, что мы изначально были в проигрышной позиции. Ваш уважаемый коллега, господин Зеленский, на самом деле ничего не делает. Он вас обманывает".

Потом Макрон звонил российскому президенту ещё много раз, наговорив в общей сложности более 100 часов. Как будто бы намеренно собирал бэкграунд для фильма о себе. Впрочем, ничего сверхважного в этих записях не содержится. Из них можно понять лишь то, насколько далеки друг от друга позиции Москвы и Запада касательно украинской проблемы. Путин, как мог, старался объяснить это Макрону. И про Зеленского. И про минские соглашения, которые Киев попросту саботировал.

Путин: Эммануэль, вот... сепаратисты, может, вас и не устраивают, но они делали под нашим давлением всё, чтобы выйти на какой-то конструктив с киевскими властями.

Макрон: Я не знаю, какой юрист мог тебе сказать, что в суверенном государстве тексты законов составляют сепаратистские группы, а не демократически избранные власти.

Путин: Это не демократически избранное правительство. Они пришли к власти в результате переворота, с кровавыми убийствами и поджогами, и сжиганием людей живьём. И Зеленский ваш из этой команды... Значит так. Диалог подразумевает учёт интересов другой стороны. Да, они представили свои предложения. Но эти сепаратисты, как ты их называешь, они же ответили. Ответили. Ответа нет никакого. Где же диалог?

Макрон: А потому что, как я вам только что сказал, нас не интересуют предложения сепаратистов. Мы просим их реагировать на тексты украинцев, и всё должно быть сделано именно так, потому что это закон! То, что вы только что сказали, ставит под сомнение вашу собственную волю к соблюдению Минских соглашений, если вы считаете, что имеете дело с нелегитимными и террористическими властями.

Путин: Я же тебе говорю, эти сепаратисты так называемые, они ответили на предложение украинцев. Они ответили. Но на них не реагируют.

На этом фрагменте слышно, как градус дискуссии повышается. Однако в целом беседа проходит в уважительной, даже дружеской манере, что в общем-то не отменяет главного. Путина на том конце провода "не слышат". Или не хотят слышать, уже следуя в фарватере, заданном США. А они четко вели Украину к вооруженному конфликту с Россией. И в Кремле это прекрасно понимали. Как и то, что любые переговоры с Вашингтоном вести бессмысленно. Хотя Путин, в принципе, был готов откликнуться на инициативу Макрона и встретиться с Байденом.

В итоге саммит Путина и Байдена, который лоббировал Макрон, так и не состоялся. А на Украине началась спецоперация, которую французский лидер в этом фильме якобы активно пытается предотвратить. На самом же деле Париж, по сути, не сделал ничего для этого. Хотя, конечно, мог вместе с Берлином надавить на Киев и хотя бы попытаться принудить Зеленского выполнить минские соглашения. Но вместо реальных шагов Макрон лишь играл в миротворца. Примерно так же, как в этом творении французских журналистов он играет жесткого европейского лидера, рейтинг одобрения которого среди французов продолжает падать.

Александр Панюшкин, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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