В освобожденных городах Донбасса налаживается мирная жизнь

Киевские националисты нанесли удары по Луганской области из американской системы залпового огня. Ракеты были оснащены кассетными частями. За сутки в ЛНР погибли три мирных жителя. Огневые позиции противника подавляет российская артиллерия. Наши военные и бойцы народных республик продолжают освобождать населённые пункты.

Современная реактивная система залпового огня "Ураган" работает по целям. Точными выстрелами уничтожены укрепленные позиции, военная техника и командный пункт националистов. Огонь корректируют с помощью беспилотников: подготовка, прицел, удар. На выполнение задачи есть всего несколько минут.

"При поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету РСЗО "Ураган" отводится не более пяти минут. После выполнения налёта у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава и техники", - рассказал начальник расчета РСЗО "Ураган".

Войска союзных армий России и ЛНР продолжают освобождать Лисичанск. Все значимые трассы в городе контролируются союзными войсками. В промзоне перестрелки продолжались несколько дней, и сейчас украинские формирования полностью вытеснены. Тем временем боевики практически каждый день обстреливают освобожденные российскими войсками города в Харьковской области. ВСУ нанесли удар по деревне с мирными жителями реактивной системой залпового огня "Ураган" с кассетной боевой частью. В результате обстрела пострадали несколько десятков человек.

В освобожденных населенных пунктах Харьковской области военные медики развернули мобильные госпитали для оказания первой помощи пострадавшим. Прием идет круглосуточно. Большинство пациентов - с травмами, полученными в результате ракетных и минометных обстрелов ВСУ.

Проводят операции в полевых условиях. Иногда работать врачам приходится на два стола. Медики извлекают осколки у раненых. Проводят и плановый прием местных жителей. Чаще всего за помощью обращаются пожилые. Им бесплатно выдают лекарства. Гуманитарная помощь из России.

Для доставки пострадавших российские военные медики используют бронированный санитарный автомобиль "Линза". Задача таких машин – как можно быстрее доставить раненого до ближайшего медпункта даже во время артобстрела.

Мирным жителям помогают поскорее забыть весь этот ужас. В освобожденных городах Донбасса продолжается налаживание мирной жизни. В Мелитополе началась выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям. Помощь от России оказывается также инвалидам. Выплачивается единовременное пособие по 10 тысяч рублей. Возобновляется и транспортное сообщение. Первый за 8 лет автобус отправился сегодня из освобожденного Херсона в Крым. Люди едут на полуостров. Отдыхать.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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