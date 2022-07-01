В ФРГ освистали вице-канцлера за поддержку антироссийских санкций

Многие предприятия в Германии на грани закрытия

Российская нефть незаменима для европейской экономики. Другие производители не смогут нарастить добычу в достаточном объёме, чтобы компенсировать дефицит. В этом пытался убедить Джо Байдена французский президент на саммите G7, сообщили сегодня СМИ. Попытки Запада надавить на Россию всё сильнее бьют по кошельку жителей ЕС и США.

Городок Шведт на северо-востоке Германии. Здесь располагается крупный нефтехимический завод – 1200 рабочих мест. Предприятие на грани закрытия после решения правительства ФРГ полностью отказаться от поставок российского сырья по нефтепроводу "Дружба". "Власти сделают все возможное, чтобы завод и регион остались на плаву", - обещает с трибуны персоналу вице-канцлер Роберт Хабек. Но объяснение выходит сбивчивым, мешают свист и крики.

Под статьей о выступлении Хабека в издании Die Welt почти 900 комментариев. Преобладает раздраженный тон: "А теперь давайте подумаем, кто же нас во все это втянул: русские или Хабек с его глупой свитой и американцами?"

И вот уже на саммите "Большой серки" - накануне он завершился в Мадриде – на пресс-конференциях звучат вопросы не только геополитического масштаба, но и вполне бытовые.

Там же в Испании турецкий лидер пообещал содействовать разблокировке украинских портов для вывоза зерна. При этом российская сторона не раз подчеркивала, что не препятствует движению сухогрузов. Весь вопрос в том, когда Киев разминирует акваторию.

"Мы продолжим вести телефонные переговоры с господином Путиным и господином Зеленским в эти выходные или в начале следующей недели. У нас уже есть дорожная карта, по ней мы с ними постараемся реализовать этот зерновой коридор как можно скорее", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Украинский кризис может закончиться тремя разными способами - это уже фрагмент интервью журналу Spectator бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Опытный политик видит путь эскалации, напротив, возврат к ситуации до 24 февраля. Но, в первую очередь, допускает территориальные потери Украины:

"Если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20 процентов Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также земли вдоль Черного моря. Если останутся там, это будет победа, несмотря на все неудачи, которые они потерпели в начале. И роль НАТО не будет столь решающей, как считалось ранее".

На самой Украине с сегодняшнего дня вводится визовый режим для россиян. Теперь, чтобы попасть в соседнюю страну, наши граждане должны будут оформлять документы – центры предоставления услуг есть в восьми городах. После этого визовые ходатайства будут обрабатываться украинскими дипучреждениями в третьих странах. Однако окончательное решение о въезде будут принимать украинские пограничники.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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