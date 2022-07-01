Дипотношения России и Болгарии оказались на грани разрыва

Действия Софии сочли провокационными

Дипломатические отношения России и Болгарии на грани разрыва. Об этом заявила посол нашей страны Элеонора Мирофанова.

Ранее София незаконно объявила персонами нон грата 70 сотрудников российской дипмиссии. Они якобы работали на спецслужбы. Доказательств нет. До 3 июля россияне должны покинуть страну.

В Москве считают действия Софии провокационными. Они подрывают основы двусторонних отношений. Наше посольство направило в болгарский МИД ноту протеста и потребовало отменить решение. Если этого не сделают до полудня, встанет вопрос о закрытии российского представительства.

Президент Болгарии Румен Радев переложил ответственность на правительство. Он призвал министров срочно собраться и обсудить дипломатический кризис. Глава государства подчеркнул, что нельзя недооценивать последствий разрыва отношений.

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