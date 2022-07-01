В Приморье применяют уникальную технологию по разведению моллюска

В регионе высаживают молодь гребешка

В Приморье в разгаре необычная посевная кампания. В заливе Петра Великого высаживают молодь гребешка. Десятки миллионов маленьких ракушек размещают на специальных морских огородах - защищенных от хищников участках моря, где созданы все условия для выращивания ценного деликатеса. Новый импульс развитию аквакультуры в регионе придала уникальная технология по разведению моллюска, разработанная местными учеными.

Осадок, похожий на песок, на самом деле недавно родившиеся малыши приморского деликатеса. Разглядеть крошечного гребешка можно только через микроскоп. Ученые проверяют, чтобы моллюски были готовы к оседлому образу жизни. В возрасте 25 дней они уже не должны свободно плавать в воде.

15 миллионов личинок переселяют в ванну со специальными сетями. На так называемом субстрате молодь гребешка будет жить еще около двух недель. Условия идеальные: чистая морская вода и стабильная температура 15 градусов.

"За счет контролируемых условий у него лучше выживаемость. Это одно поколение, они родились в один день, и размер у них будет почти одинаковый", - рассказал начальник отдела аквакультуры Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Игорь Сухин.

К тому же, нет конкуренции за еду. Каждой личинке достанется столько, сколько необходимо.

В научном центре на острове Попова биологи создали уникальные технологии по выращиванию представителей марикультуры в искусственных условиях. Разработка ученых идеально подходит именно для приморских вод. Жизнестойкую молодь моллюск получают уже третий год.

"До введения этого центра основную часть посадочного материала предприятия получали, скажем так, диким способом, выставляли коллектора в море, что море им дало, то они потом и выращивали. Заводские условия позволяют в гораздо больших количествах получать посадочный материал", - рассказал заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Александр Буслов.

Здесь тихоокеанских устриц готовят к нересту. Важно, чтобы процесс у этих разнополых раковин начался одновременно. Для этого повышают температуру воды.

"В природе нерестятся при 16-19 градусах. Здесь используем температурную стимуляцию. Сейчас они лежат при температуре 18 градусов. После поместим в температуру 21 градус", - отметила ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Марианна Калинина.

Миллионы личинок устриц и гребешка в искусственных условиях находятся чуть больше месяца. Затем их высаживают на морские огороды. Доращивают устриц уже в естественных условиях, в море. В садках.

Жизнестойкую молодь реализуют на марикультурные хозяйства. А взрослые гребешки и устрицы отправляются в рестораны по всей стране. Кроме того, в искусственных условиях ученые успешно выращивают трепанг и ламинарию, такую популярную в азиатской кухне.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"