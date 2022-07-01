Москвичи выберут место для присвоения ему названия в честь ЛНР

Голосование проходит на портале "Активный гражданин"

В ходе нового голосования в рамках проекта "Активный гражданин" жители Москвы выберут место в столице, которое назовут в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).

Присвоить название Площадь Луганской Народной Республики предлагается территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат.

Еще один вариант — территория вдоль улмцы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком.

Получить название Площадь Луганской Народной Республики может территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания Малой Молчановки.

Участники проекта, которые захотят доверить решение этого вопроса специалистам, могут выбрать четвертый вариант ответа, сообщается на портале "Активный гражданин".

В Московской городской думе ранее поддержали предложение жителей столицы назвать территорию у посольства Германии в честь ЛНР – Площадью Луганской Народной Республики.

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