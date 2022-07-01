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Источники рассказали об обсуждении в Кремле референдумов в Донбассе

10:20
  • пятница
  • 01 июля 2022

Точных сроков проведения референдумов нет

В Москве не ставят задачу одновременного проведения референдумов о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных областях, а также территорий Украины, которые находятся под контролем российских войск. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказали источники, близкие к Кремлю.
Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России

По данным источников РБК, основным вариантом, обсуждаемым в Кремле, является организация референдумов о присоединении к России сначала в ЛНР и ДНР. Их сроки зависят от выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также обеспечения зоны безопасности.

Как уточнил один из источников, "ждем отмашку от военных".

При этом подчеркивается, что никакие окончательные решения по этому вопросу не принимались.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках относительно их вхождения в состав Российской Федерации будет проясняться по мере того, как будут складываться соответствующие условия.

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