Наша страна думает о сохранении жизни военных

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк. ВС России освободили остров Змеиный от украинских националистов и выполнили все боевые задачи.

"Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", - сказал Черняк РИА Новости.

Гарнизон был выведен с целью сохранить жизни российских военнослужащих.

"Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов", - подчеркнул депутат.

Накануне в Минобороны заявили, что Россия вывела гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли. Теперь Украина должна разминировать побережье Черного моря для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна.

Позже в Киеве сообщили, что ВСУ намерены взять остров под свой контроль.

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