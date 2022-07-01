Остров Змеиный остается под контролем России

Наша страна думает о сохранении жизни военных
Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк. ВС России освободили остров Змеиный от украинских националистов и выполнили все боевые задачи.
"Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", - сказал Черняк РИА Новости.
Гарнизон был выведен с целью сохранить жизни российских военнослужащих.
"Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов", - подчеркнул депутат.
Накануне в Минобороны заявили, что Россия вывела гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли. Теперь Украина должна разминировать побережье Черного моря для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна.
Позже в Киеве сообщили, что ВСУ намерены взять остров под свой контроль.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"