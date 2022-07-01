ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Остров Змеиный остается под контролем России

10:26
  • пятница
  • 01 июля 2022

Наша страна думает о сохранении жизни военных

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Российские военные покинули остров Змеиный в качестве шага доброй воли

Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк. ВС России освободили остров Змеиный от украинских националистов и выполнили все боевые задачи.

"Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС", - сказал Черняк РИА Новости.

Гарнизон был выведен с целью сохранить жизни российских военнослужащих.

"Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов", - подчеркнул депутат.

Накануне в Минобороны заявили, что Россия вывела гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли. Теперь Украина должна разминировать побережье Черного моря для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна.

Позже в Киеве сообщили, что ВСУ намерены взять остров под свой контроль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Остров Змеиный
Остров Змеиный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.