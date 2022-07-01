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В Якутии нашли пропавший больше недели назад самолет

10:49
  • пятница
  • 01 июля 2022

Об обнаружении членов экипажа не сообщается

Найден самолет Ан-2, который пропал с радаров в Якутии 21 июня. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказали в авиакомпании "Полярные авиалинии".
В Якутии второй раз за двое суток пропал самолет

Воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель. Сигнал о его обнаружении передал экипаж Ми-8, вылетевший на поиски самолета Ан-2.

О судьбе людей, который находились на борту пропавшего самолета, пока ничего не известно, сообщает "Интерфакс".

О пропаже в Якутии самолета Ан-2 стало известно 21 июня. Воздушное судно не приземлилось в назначенное время на площадке "Вертикальный" и пропало с радаров. На борту находились три человека — два члена экипажа и пассажир.

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Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
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