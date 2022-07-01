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США впервые обогнали Россию по объему поставок СПГ в Европу

11:00
  • пятница
  • 01 июля 2022

Об этом рассказали в Международном энергетическом агентстве

В июне 2022 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу превысили экспорт этого товара "Газпромом" в регион. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказал руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
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По словам Бироля, впервые в истории зафиксирована ситуация, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России.

Глава МЭА объяснил это резким сокращением поставок газа Россией в Европейский союз.

При этом Бироль призвал европейские власти активизировать усилия по урегулированию внутреннего спроса на газ с учетом предстоящего осенне-зимнего периода, сообщает РБК.

Тем временем "Большая семерка" изучает возможности сокращения поступлений в бюджет России от торговли энергоресурсами. В G7 решили установить "потолок цен" на поставки российских нефти и газа, объяснив это стремлением снижать зависимость от российских энергоресурсов и повышать свой уровень энергобезопасности.

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