В России с коронавирусом госпитализированы 1148 человек

Выявлено 3155 случаев

За сутки в России госпитализированы 1148 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3155 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 340 человек, из них госпитализированы 120 пациентов.

Выздоровели за сутки 3388 человек. Скончались 53 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18433394 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381165 летальных исходов и 17861605 выздоровевших.

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