Владимиру Кличко приходится без конца доказывать, что он не мэр

Президент США Джо Байден перепутал братьев Кличко на саммите НАТО в Мадриде.

О курьезном случае рассказал известный в прошлом боксер Владимир Кличко.

"Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не я. Так было и с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий. Но все было наоборот", — рассказал он в интервью немецкой газете Bild.

Ранее Байден на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО перепутал Швецию со Швейцарией.

Он (лидер Финляндии Саули Нийнистё – прим.ред.) предложил, чтобы мы позвонили лидеру Швейцарии. Боже мой! Я действительно взволнован по поводу расширения НАТО. Швеции", - сказал американский лидер.

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