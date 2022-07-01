"Новый драйв": Матвиенко нашла позитив в санкциях против России и Белоруссии

Рестрикции дали стимул укреплению сотрудничества

В связи с беспрецедентным санкционным давлением на Россию и Белоруссию у двух государств "появился новый драйв, появилось новое желание" укреплять дружбу и сотрудничество. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, встречаясь с главой Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Качановой.

Матвиенко подчеркнула отсутствие сомнений в том, что "мы справимся, что мы сумеем достойно ответить на эти новые вызовы, угрозы недружественных стран".

Российский политик отметила беспрецедентный уровень интеграционных процессов между Россией и Белоруссией, а роль этих двух государств в регионе только возрастает с учетом санкций, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на фоне западных санкций граждане России массово скупают товары в Белоруссии, цены на продукты за рубежом подскочили — это открывает возможности для белорусского сельского хозяйства заработать, поскольку "сегодня продавай – не хочу".

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