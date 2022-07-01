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Кабмин выделит еще 28 млрд рублей на строительство трассы М12

11:39
  • пятница
  • 01 июля 2022

Это часть проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай"

Российское правительство направит дополнительные 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М12. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Глава кабмина отметил, что трасса М12 позволит больше 2 тысяч км, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора. Этот серьезнейший инфраструктурный проект реализуется по поручению президента России в рамках федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай".

Новая магистраль обеспечит скоростное автомобильное сообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, республиками Татарстан и Чувашия, сообщается на официальном сайте правительства.

29 июня Михаил Мишустин с вертолета осмотрел строительство новой скоростной трассы М12 в ходе рабочей поездки во Владимирскую область. Участок магистрали на территории этого региона откроется до конца 2022 года.

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