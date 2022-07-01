Суд в Красноярске "арестовал" кота по просьбе его хозяйки

Животное передано на "ответственное хранение" до рассмотрения иска

Женщина в Красноярске попросила суд "арестовать" ее кота, чтобы спасти его из приюта.

Кот породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен потерялся во время переезда. Его нашла другая жительница города и сдала в приют.

Хозяйка нашла кота через зоозащитников и пыталась забрать его домой, но в приюте женщине его не отдали. Тогда она обратилась в суд с иском "об истребовании имущества незаконного владения".

"Пока иск не будет рассмотрен, она попросила суд наложить на кота обеспечительные меры - по сути, арест - и передать ей животное на ответственное хранение, что и. о. мирового судьи и сделала", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"