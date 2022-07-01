Премьер Японии прокомментировал указ Путина по "Сахалину-2"

Токио продумает дальнейшие шаги

Указ президента России Владимира Путина по проекту "Сахалин-2", в котором участвуют японские компании, не означает, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Японию будут немедленно остановлены. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказал глава японского правительства Фумио Кисида.

Комментируя документ за подписью российского лидера, Кисида признал, что "пока неизвестны официальные требования в соответствии с указом", поэтому "мы ничего не можем сказать".

Японский премьер-министр призвал дождаться изменений в соглашении, которые последуют за этим контрактом, а также указал на необходимость продумать дальнейшие шаги совместно с компаниями, представляющими в проекте "Сахалин-2" Японию, сообщает РИА Новости.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Глава государства предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2".

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