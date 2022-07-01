Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Исследование еженедельно проводит ВЦИОМ

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю с 20 по 26 июня составил 78%. Это на 0,7 п. п. Меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Также в ходе опроса на вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81% участников опроса (минус 0,1 п. п. за неделю).

Деятельность правительства России одобряют 53,3% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,2%. О доверии Мишустину заявили 62,9%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее ВЦИОМ выяснил в ходе опроса, что российскую спецоперацию по защите республик Донбасса "скорее поддерживают" 72% опрошенных россиян. 17% заявили, что "скорее не поддерживают" спецоперацию. Затруднились с ответом 11%.

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