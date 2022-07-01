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Лавров назвал следующую "линию обороны" НАТО

12:07
  • пятница
  • 01 июля 2022

Китай обозначен как долгосрочный вызов

Страны НАТО намерены провести следующую "линию обороны" в Южно-Китайском море.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета (БГУ).

"Они это даже не скрывают особенно, следующая линия обороны этого "оборонительного" альянса будет пролегать в Южно-Китайском море, потому что Китай уже был обозначен как главный, системный, долгосрочный вызов", - отметил он.

Министр подчеркнул, что считать НАТО оборонительным союзом – глупо и неправильно. Смысл существования НАТО был утрачен, когда исчез Варшавский договор и СССР.

"Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно", - сказал Лавров.

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