10 лет Новой Москве: как изменилась жизнь на присоединенных территориях

10 лет назад территории юго-запада Подмосковья вошли в состав столицы

Новая Москва отмечает юбилей. Ровно 10 лет назад территории юго-запада Подмосковья вошли в состав столицы. Так образовались Троицкий и Новомосковский административные округа. За эти годы жизнь здесь кардинально изменилась. Впереди - реализация еще более масштабных планов. Сегодня Сергей Собянин посетил ТиНАО и поздравил жителей с праздником.

Автобусы будущего начищены до блеска и скоро выйдут в рейс. Первый рабочий день для новых машин и их водителей - волнительный и ответственный. 34 электробуса в пятницу выйдут на маршруты.

"Я думаю, все пассажиры будут очень электробусу довольны и комфортно себя чувствовать", - считает водитель Игорь Бевз.

Кондиционер, плавный ход, экологичность. Такого комфортного транспорта жители Троицкого и Новомосковского округов, да и дачники давно ждали. Если раньше машину на маршрут приходилось гнать из парка в Тёплом Стане, то теперь парк электробусов построен там, где проложены все маршруты.

"На территории парка располагается 200 зарядных постов, огромный производственный корпус - 14 тысяч квадратных метров", - говорит директор электробусного парка Татьяна Медведева.

Первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк построен по самым современным технологиям: диспетчерский центр, мастерские (ремонт и капремонт электробусов будет осуществлять предприятие "КамАЗ"). Более полутора тысяч человек получат рабочие места рядом с домом.

"Сегодня исполняется 10 лет Новой Москве. И Новомосковский, и Троицкий административные округа стали неотъемлемой частью Москвы. Москвичи, которые празднуют новоселье, половины из них получают квартиры в Новой Москве. Здесь создано около 200 тысяч рабочих мест. Созданы медицинские центры, промышленные, инновационные. И, конечно, это было бы невозможно, если бы опережающими темпами не развивалась транспортная инфраструктура, не строились бы линии метрополитена, дороги, не развивался общественный транспорт", - сказал Сергей Собянин.

Уровень благоустройства - ничуть не хуже других городских районов. Однако Новая Москва - лишь в начале пути. Эстакады, связывающие Калужское шоссе с Коммунаркой, готовы аккурат к юбилею. Две однополосные эстакады протяженностью полкилометра позволят въехать в Коммунарку с Калужского шоссе и выехать из неё. Будет легче добраться до одноименного клинического центра и до действующей станции метро "Ольховая". Прилегающая территория утопает в зелени.

Буйство красок и в посёлке Воскресенское. После проведенных работ по комплексному благоустройству приведена в порядок территория перед Домом культуры и вдоль реки Цыганки. Велодорожка, амфитеатр, детские площадки - часть прогулочного маршрута пролегает по обновленной набережной. К началу учебного года будут готовы и просторные классы. Новая школа в Коммунарке на 1325 учеников откроет свои двери в сентябре. Просторное здание построено за счёт частных инвестиций по индивидуальному проекту. Сохранён ландшафт и экосистема. При возведении здания не пострадало ни одно дерево - в тени 16 вековых дубов смогут отдохнуть будущие физики и химики. По окончании строительства новое здание будет безвозмездно передано городу и войдёт в состав школы № 2070.

Судя по отзывам новоселов, жить в Новой Москве здорово. Несмотря на удаленность от исторического центра города, здесь есть свои козыри: чистый воздух, современная застройка. Дальше - больше. Масштабная программа развития новых территорий рассчитана до 2035 года. Строятся станции метро, развязки, красивые жилые кварталы, медицинские центры, рабочие места. Новая Москва отмечает своей первый юбилей. И ее успехами можно гордиться.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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