В Новой Москве за месяц проложили 1,5 км газопровода

Используется российское оборудование

В Новой Москве продолжается развитие системы газоснабжения. Только за последний месяц проложено свыше полутора километров газопровода. А всего в планах - 25.

Специалисты используют только оборудование отечественного производства. Прокладывают трубы открытым способом. Выкапывая траншеи. Но там, где нежелательно нарушать ландшафт и останавливать движение транспорта, применяют закрытый способ. Когда трубу буквально протягивают под землей через небольшой тоннель. За выполнением работ следят с помощью передвижной лаборатории.

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