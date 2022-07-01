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Большинство услуг "Моих документов" стали еще доступнее

15:04
  • пятница
  • 01 июля 2022

Их можно получить вне зависимости от места регистрации

С сегодняшнего дня почти все услуги в центрах "Мои документы" стали ещё доступнее. Горожане сами могут выбрать, где оформить документы.

Теперь заявление о регистрации по месту жительства или пребывания граждане России подают в любом удобном пункте. Это значительно экономит силы и время. Ранее такая услуга предоставлялась лишь в районе проживания, сообщает "ТВ Центр".

На оформление паспорта теперь уйдёт не более 5 дней. Вместо прежних 10 - для горожан, и почти месяца - для приезжих. А самые важные документы теперь уж точно не пропадут.

"С 1 июля во флагманских офисах и во дворце госуслуг на ВДНХ у заявителя появилась возможность создать электронный дубликат бумажного документа, такой документ будет бессрочно храниться в личном кабинете на едином портале госуслуг. Всего таких документов 19", - рассказала начальник управления по предоставлению госуслуг Юлия Гордеева.

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