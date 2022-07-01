В Химках начались слушания по делу американки Грайнер

Баскетболистка была задержана в феврале

В подмосковных Химках в пятницу начались слушания по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде и хранении наркотиков. В ходе сегодняшнего заседания будет дано слово прокурору и самой спортсменке, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, в феврале этого года двукратная олимпийская чемпионка была задержана в аэропорту "Шереметьево". При прохождении таможенного контроля у нее нашли запрещенное в России гашишное масло.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Теперь Грайнер грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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