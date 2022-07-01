Российская государственная библиотека отмечает 160-летний юбилей

В ней можно получить уникальные книги

160 лет на благо Просвещения! Сегодня у Российской государственной библиотеки - юбилей. Миллионы уникальных рукописей, изданий, автографов собрано в главном книгохранилище страны за более чем полуторавековую историю. Чтобы достать с полки древний манускрипт, подчас требуются самые современные технологии.

В истории знаменитой "Ленинки", на самом деле, два города и две даты. Сегодня - 160-летие именно московского периода библиотеки, а до этого ее прототип - Румянцевский музей - больше 30 лет находился в Санкт-Петербурге. Коллекция графа Николая Румянцева - более 28 тысяч книг и рукописей - стала основой первой публичной библиотеки в Москве, которая изначально разместилась в Доме Пашкова. Затея оказалась популярной.

Читатели 19-го столетия узнали бы этот зал - сейчас он носит имя основателя Румянцева и принадлежит отделу рукописей. Здесь можно поработать с редчайшими изданиями – например, увидеть подпись императора Павла Первого на грамоте, которой он жалует земли подполковнику Давыдову - сохранилась и тяжелая сургучная печать с серебряными нитями.

Всего в отделе рукописей - более 700 тысяч редких документов, самые ранние датируются шестым веком. Здесь есть первая сибирская тетрадь Достоевского - это записная книжка, которую он вел на каторге, варианты редакций "Мастера и Маргариты" Булгакова, стихи Блока, рассказы Бунина. И то, что не увидеть больше нигде - несколько глав черновиков второго тома Гоголевских "Мертвых душ".

В фондах Российской государственной библиотеки, которую многие по привычке называют Ленинкой, больше 48 миллионов единиц хранения. Это книги, газеты, диссертации, звукозаписи, ноты и рукописи. Здесь есть все и обо всем на 367 языках мира.

Сейчас большинство книг читатели заказывают через электронный каталог, но до сих пор в ходу и пневмопочта - это система трубопроводов 70-х годов, которые работают по принципу пылесоса.

Кроме воздушной почты, все ярусы книгохранилища, читальные залы и абонементы связаны библиотечным монорельсом. Это телелифт, на тележках которого книги самостоятельно путешествуют по корпусам.

Через 10 минут журналы окажутся здесь - в легендарном третьем зале, похожем на дворец. С десятиметровыми потолками и площадью больше тысячи квадратных метров - это самый большой читальный зал в Европе, одновременно здесь могут работать около 500 человек. После выхода фильма "Москва слезам не верит" третий зал обрел всенародную славу - был заполнен до отказа, а у дверей библиотеки стояли очереди.

Сейчас знаменитый зал с зелеными лампами выглядит так же, как и в те годы. Полностью восстановлены интерьер и мебель. Кроме стульев - они из-за большого читательского ажиотажа реставрации не подлежали.

Здесь можно получить любые книги, даже те, что считаются памятниками. Например, издания из личных библиотек монарших особ семьи Романовых. Императоры и императрицы читали на разных языках и интересовались многим - зубоврачебным курсом, полевыми лазаретами. А в коллекции Александры Федоровны было орнитологическое издание на французском о колибри с ручными иллюстрациями, которые кажутся объемными.

Библиотека остается старейшим и эталонным хранителем книжных традиций и читательской культуры. Это крупнейшая база науки и знаний, которая продолжает пополняться, удивлять и вдохновлять. За это и ценят читатели.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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