Афиша Москвы: где отдохнуть в эти выходные

Столица приготовила для горожан множество культурных мероприятий

В Государственной библиотеке можно находиться бесконечно. И даже провести там ближайшие выходные. Тем более что в читальных залах наверняка есть кондиционер - тренд этого лета. Впрочем, Москва придумала, как охладить горожан не только с помощью достижений науки и техники. В столице есть настоящие нерукотворные оазисы прохлады.

Москва в июле - идеальное место отдыха, даже для самых искушённых. Солнце, вода, музыка, детский смех и масса развлечений. Не нужно никуда ехать или лететь - всё рядом с домом. Но если кто-то думает, что на столичных пляжах можно лишь загорать и купаться, то он безнадёжно отстал от жизни. Здесь нынешним летом происходят важные события - в судьбах многих людей.

"Дни рождения, девичники - мальчишники, свадьбы бывают у нас", - говорит директор пляжного комплекса "Сокольники" Махач Омаров.

То ли еще будет к концу купального сезона! А если креатив объединить с заботой о ближних, получится потрясающий результат.

В субботу на Истринском водохранилище - яркий лодочный парад. Участники - "антимусорные" пираты. Шестой год подряд они заботятся об идеальной чистоте водоёмов. Именуют себя вполне поэтично - "Союз культурных людей и рыбаков". Влиться в их стройные ряды может каждый.

"Я призываю 2 июля приезжать к нам, в пансионат "Высотку", присоединяться к мероприятию. Или выходить на своих водоёмах, по всей России. Всё в ваших руках!" – отметил Сергей Агафонов.

В программе субботника еще и вручение призов. Весело и полезно для красавицы-Москвы. В музее имени Щусева - гимн столице. "Москва. Реальное" - это работы известных архитектурных фотографов и все самые детальные изменения в жизни такого прекрасного мегаполиса.

Хотите заглянуть в реальное будущее? Пожалуйста. В Москве скоро появятся удивительной красоты научно-технический центр МГУ, музейный квартал на Волхонке, кластер Бауманки и национальный космический центр. Здесь и сейчас можно не просто предаваться мечтам, а рассмотреть всё в мельчайших подробностях.

Рядом с Москвой будущего - её портрет в настоящем. 34 знаковых здания, возведенных в течение последних 10 лет. Каждый объект - от спорткомплексов до парящих мостов - повод для гордости.

"У нас начинает рождаться институт архитектурных звёзд! И это невероятно важно для внутриархитектурного процесса. Потому что, в конечном итоге, звёзды - это драйверы развития", - рассказала директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачёва.

Взгляд фотографов полон неожиданных ракурсов. Казалось бы, Москва-Сити. Да там каждый сантиметр уже всем известен. Оказывается, можно взглянуть на него под новым углом.

Всех пришельцев ждут в выходные на ВДНХ. Главная выставка страны приглашает на фестиваль прогрессивной музыки. В субботу и воскресенье на нескольких площадках - выступления лучших групп, мастер-классы и флешмобы.

"Мы представляем все направления рок-культуры. И много времени уделяем русской классике в рок-музыке", - рассказал генеральный продюсер фестиваля Игорь Сандлер.

Тем, кому захочется тишины, прямая дорога - в Московский зоопарк. Его обитатели ведут сейчас умиротворённый образ жизни. Верблюды, зебры и жирафы принимают солнечные ванны, львы нежатся в тени, гориллы - любуются собственным водопадом. А орангутаны мягко дают понять отпрыскам, что на активном солнце лучше вести себя пассивно. Всё, как у людей.

За обстановкой даже в жаркий полдень зорко следят сурикаты. Всё ли спокойно? Пушистое семейство довольно: здесь очень много посетителей, улыбок и счастья - от такого теплого и доброго лета в Москве.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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