Москвичам пообещали жаркие выходные

Температура воздуха поднимется до 30 градусов

В Москву возвращается аномальная жара. Сегодня в столице - плюс 22. Кажется, зной отступил. Но уже завтра горожане почувствуют, что такое настоящие тропики, не покидая столицу.

На выходные обещают плюс 30. Что на 4 градуса выше нормы. Отдохнуть от зноя едва ли получится даже ночью. После захода солнца температура опустится градусов на 10 максимум. Что для раскалённого воздуха несущественно. Кратковременные дожди долгожданную прохладу не принесут. Воздух нагреется так, что влажность лишь добавит дискомфорта на городских улицах.

"Начиная со вторника и среды на следующей неделе есть вероятность кратковременных дождей, и жара понемногу будет ослабевать. Во второй половине следующей недели, к ее концу, в Московском регионе - 21-26 градусов, в целом комфортная погода, но не такая жаркая", - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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