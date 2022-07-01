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Минобороны России: союзные силы вышли к Лисичанску

12:41
  • пятница
  • 01 июля 2022

Украинская армия несет большие потери

Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.
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Об этом в пятницу, 1 июля, заявили в Минобороны нашей страны. Российская армия и союзные силы вышли непосредственно к городу, захвачены важные объекты.

"За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску", - сказали в ведомстве.

Украинская армия несет большие потери в районе Лисичанска. Только в двух населенных пунктах погибли 190 человек.

"Неудачи ВСУ провоцируют рост количества дезертиров и уклонистов, отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений войск Лисичанска", - отметили в Минобороны.

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