Только в двух населенных пунктах погибли 190 украинских военных

Украинские Вооруженные силы продолжают нести большие потери в рамках российской специальной военной операции по защите республик Донбасса. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, значительные потери ВСУ понесли в районе Лисичанска — лишь в двух населенных пунктах погибли 190 украинских военных.

Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют увеличение количества дезертиров из рядов украинской армии. Зафиксирован неорганизованный отход целых подразделений из Лисичанска.

В Минобороны также рассказали, что российские ВКС поразили два взвода украинских РСЗО и два артиллерийских взвода в районе населенных пунктов Лесовка, Селидово и Нетайлово, которые осуществляли обстрел населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

30 июня в российском оборонном ведомстве сообщали, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили украинский истребитель Су-27 и девять беспилотников в ДНР и Харьковской области. Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня в ЛНР и в районе острова Змеиный.

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