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Болгария отказалась менять позицию по высылке российских дипломатов

13:08
  • пятница
  • 01 июля 2022

В Москве предупредили об угрозе прекращения дипломатических отношений

Болгария не изменит решение об объявлении persona non grata 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделал исполняющий обязанности главы болгарского правительства Кирил Петков.
Дипотношения России и Болгарии оказались на грани разрыва

По словам политика, София не допустит, "чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства", сообщает "Интерфакс".

Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов и техперсонала, работающего в российских дипмиссиях. В посольстве в Софии заявили, что генконсульство в Варне практически останется без сотрудников.

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в ответ на это в России, с большой вероятностью, будет принято решение о симметричном ответе по высылке из России дипломатов Болгарии.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова не исключила, что высылка российских дипломатов может привести к полному разрыву дипломатических отношений между Москвой и Софией. Если 1 июля Болгария не отзовет ноты о высылке россиян, перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии. Это автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве.

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