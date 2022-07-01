Болгария отказалась менять позицию по высылке российских дипломатов

В Москве предупредили об угрозе прекращения дипломатических отношений

Болгария не изменит решение об объявлении persona non grata 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделал исполняющий обязанности главы болгарского правительства Кирил Петков.

По словам политика, София не допустит, "чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства", сообщает "Интерфакс".

Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов и техперсонала, работающего в российских дипмиссиях. В посольстве в Софии заявили, что генконсульство в Варне практически останется без сотрудников.

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в ответ на это в России, с большой вероятностью, будет принято решение о симметричном ответе по высылке из России дипломатов Болгарии.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова не исключила, что высылка российских дипломатов может привести к полному разрыву дипломатических отношений между Москвой и Софией. Если 1 июля Болгария не отзовет ноты о высылке россиян, перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии. Это автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"