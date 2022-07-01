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Германия потребовала от Литвы разблокировать транзит в Калининград

14:31
  • пятница
  • 01 июля 2022

Берлину не нравятся действия Вильнюса

Германия возмущена действиями Литвы по блокаде транзита в Калининград. Об этом пишет издание Spiegel. В Берлине опасаются, что действия Вильнюса могут еще сильнее испортить отношения с Москвой.

"Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что "это транспорт из России в Россию, это разрешено", — пишет Spiegel.

Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия опубликует объяснение сложившейся ситуации, а также уточнит перечень и количество товаров, которые Россия сможет ввозить в Калининград через Литву.

Литва с 18 июня прекратила пропускать подпавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. Ограничения касаются и грузовых автоперевозок.

В Кремле, комментируя действия Вильнюса, заявили, что надеются на скорое снятие блокады Калининграда. Тем не менее, Москва готова на ответные действия, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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