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В Москве проходит выставка нижегородских художников

14:56
  • пятница
  • 01 июля 2022

Ее название - "Черный пруд. Разговоры об искусстве"

Познакомиться с творчеством нижегородских художников приглашают организаторы выставки "Черный пруд. Разговоры об искусстве", которая открылась в Москве.

В экспозиции представлены живописные и графические произведения разных лет, в том числе из частных собраний. Всего посетители увидят около 50 работ, сообщает "ТВ Центр".

Выставка приурочена к 35-летию творческого объединения "Черный пруд", которое в конце 80-х стало ярким культурным феноменом не только в тогда еще советском городе Горький, но и в масштабах всей страны.

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