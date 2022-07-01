ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фестиваль "10 лет. Новая Москва" пройдет с 1 по 10 июля на Манежной площади

12:53
  • пятница
  • 01 июля 2022

Гостей ждет обширная культурно-гастрономическая программа

На Манежной площади и переходе на Площадь Революции сегодня стартовал фестиваль "10 лет. Новая Москва".

В течение 10 дней посетители смогут познакомится с туристическими возможностями ТиНАО и оценить продукцию предприятий Новой Москвы. Организована культурная и гастрономическая программа, а также увлекательные мастер-классы.

В самих новых округах также запланированы десятки различных мероприятий. До конца лета они пройдут в парках, зонах отдыха и домах культуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Фестиваль
Фестиваль
Красная площадь
Красная площадь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.