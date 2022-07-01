Фестиваль "10 лет. Новая Москва" пройдет с 1 по 10 июля на Манежной площади

Гостей ждет обширная культурно-гастрономическая программа

На Манежной площади и переходе на Площадь Революции сегодня стартовал фестиваль "10 лет. Новая Москва".

В течение 10 дней посетители смогут познакомится с туристическими возможностями ТиНАО и оценить продукцию предприятий Новой Москвы. Организована культурная и гастрономическая программа, а также увлекательные мастер-классы.

В самих новых округах также запланированы десятки различных мероприятий. До конца лета они пройдут в парках, зонах отдыха и домах культуры.

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