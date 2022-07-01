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Андрей Бочкарёв: Центр самбо и центр бокса в Лужниках получил разрешение на ввод в эксплуатацию

13:11
  • пятница
  • 01 июля 2022

В здании семь этажей

Строительство Международного центра самбо и центра бокса на территории спортивного комплекса "Лужники" завершено

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в ближайшее время объект начнут готовить к открытию.

Общая площадь семиэтажного комплекса единоборств превышает 45,6 тысяч квадратных метров. Северный фасад выполнен из стекла, что позволит наблюдать за тренировками спортсменов с улицы.

"Главной особенностью здания является то, что под общей крышей расположено два самостоятельных центра для тренировок и соревнований по самбо и боксу. При этом, чтобы потоки зрителей не пересекались друг с другом, предусмотрены отдельные входы и парковки", - отметил Бочкарёв.

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Международный центр самбо и бокса
Международный центр самбо и бокса
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