В ближайшие 10 лет в Новой Москве будет построено 20 млн кв. м жилья

Столько же уже построено

К 2032 году в ТиНАО планируется построить еще 20 млн кв. м жилой недвижимости. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, за прошедшие 10 лет уже построено 20 млн кв. м жилья.

По его словам, территории в ТиНАО развиваются комплексно. Вместе с жильем строятся школы, детские сады, поликлиники, дороги, объекты досуга. Существенно выросла и транспортная доступность Новой Москвы.

"Первый этап транспортного каркаса создан, около 400 км дорог построено, станции метро, станции МЦД, новые дорожные развязки, путепроводы через ж/д пути. Почти в два раза увеличилось количество автобусных маршрутов. Ситуация кардинально поменялась и продолжает улучшаться", - сказал Жидкин в интервью агентству "Москва".

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