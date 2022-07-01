ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ближайшие 10 лет в Новой Москве будет построено 20 млн кв. м жилья

13:15
  • пятница
  • 01 июля 2022

Столько же уже построено

К 2032 году в ТиНАО планируется построить еще 20 млн кв. м жилой недвижимости. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, за прошедшие 10 лет уже построено 20 млн кв. м жилья.

По его словам, территории в ТиНАО развиваются комплексно. Вместе с жильем строятся школы, детские сады, поликлиники, дороги, объекты досуга. Существенно выросла и транспортная доступность Новой Москвы.

"Первый этап транспортного каркаса создан, около 400 км дорог построено, станции метро, станции МЦД, новые дорожные развязки, путепроводы через ж/д пути. Почти в два раза увеличилось количество автобусных маршрутов. Ситуация кардинально поменялась и продолжает улучшаться", - сказал Жидкин в интервью агентству "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Новая Москва
Новая Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.