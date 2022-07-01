Песков рассказал о привезенном послании с Украины

Его передал президент Индонезии

Переданное президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского не было письменным.

Детали сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идёт о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме", - заявил он журналистам.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал Владимиру Путину послание украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", — заявил он по итогам встречи с Зеленским в Киеве 29 июня.

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