ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о привезенном послании с Украины

13:17
  • пятница
  • 01 июля 2022

Его передал президент Индонезии

Переданное президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского не было письменным.

Детали сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идёт о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме", - заявил он журналистам.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал Владимиру Путину послание украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", — заявил он по итогам встречи с Зеленским в Киеве 29 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо
Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.