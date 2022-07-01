ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин оценил реализацию союзных программ с Белоруссией

13:23
  • пятница
  • 01 июля 2022

Все идет по графику

Реализация 28 союзных программ России и Белоруссии осуществляется ритмично и по графику. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказал российский лидер Владимир Путин.
"Новый драйв": Матвиенко нашла позитив в санкциях против России и Белоруссии

Президент отметил, что уже выполнено почти 40% запланированных мероприятий, верстаются новые союзные программы на 2024-2026 годы. Эти решения нацелены на создание равных экономических условий в России и Белоруссии, они формируют базу для функционирования единого финансового, энергетического рынков и транспортного пространства, общей макроэкономической, технологической, промышленной, сельскохозяйственной и цифровой политики.

Москва и Минск продолжают последовательно наращивать сотрудничество в политике, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии достаточно совместных сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград "без всяких войн и напряжений" после объявления Литвой транспортной блокады региона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.