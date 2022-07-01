Путин оценил реализацию союзных программ с Белоруссией

Все идет по графику

Реализация 28 союзных программ России и Белоруссии осуществляется ритмично и по графику. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Президент отметил, что уже выполнено почти 40% запланированных мероприятий, верстаются новые союзные программы на 2024-2026 годы. Эти решения нацелены на создание равных экономических условий в России и Белоруссии, они формируют базу для функционирования единого финансового, энергетического рынков и транспортного пространства, общей макроэкономической, технологической, промышленной, сельскохозяйственной и цифровой политики.

Москва и Минск продолжают последовательно наращивать сотрудничество в политике, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии достаточно совместных сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград "без всяких войн и напряжений" после объявления Литвой транспортной блокады региона.

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