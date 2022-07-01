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Песков объяснил сохранение коронавирусных ограничений в Кремле

13:38
  • пятница
  • 01 июля 2022

По всей стране ограничения уже сняты

В Кремле продолжают действовать меры предосторожности от коронавирусной инфекции, поскольку речь идет о безопасности главы государства. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле пока сохраняется режим повышенной предосторожности. В частности, масочный режим для посетителей в зданиях администрации президента еще не отменен.

— Все-таки речь идет о резиденции главы государства, поэтому дополнительные меры здесь вполне понятны и объяснимы, — цитирует Пескова "Интерфакс".

1 июля Роспотребнадзор объявил, что приостанавливает действие ранее введенных ограничений, поскольку в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. В случае ухудшения обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

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