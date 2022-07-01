Путин обсудил вопросы продовольствия с премьером Индии

Ряд стран допустили ошибки

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на рынке продовольствия. Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости.

"Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин проинформировал Моди о ходе специальной военной операции на Украине. Российский лидер обратил внимание на опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей. Моди подтвердил давнюю позицию Дели в пользу диалога и дипломатии, сообщили в офисе индийского премьера.

Также в ходе разговора Путин и Моди договорились о продолжении личных контактов, а также взаимодействия на других уровнях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"