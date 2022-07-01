ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил вопросы продовольствия с премьером Индии

14:06
  • пятница
  • 01 июля 2022

Ряд стран допустили ошибки

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на рынке продовольствия. Путин обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости.

"Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин проинформировал Моди о ходе специальной военной операции на Украине. Российский лидер обратил внимание на опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей. Моди подтвердил давнюю позицию Дели в пользу диалога и дипломатии, сообщили в офисе индийского премьера.

Также в ходе разговора Путин и Моди договорились о продолжении личных контактов, а также взаимодействия на других уровнях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.