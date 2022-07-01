Дума займется повышением биологической защиты россиян

К работе может подключиться и Совет Федерации

Государственная дума может подготовить инициативы по повышению биологической защиты граждан России до завершения парламентского расследования комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделала сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как подчеркнула депутат, "мы просто обязаны разработать комплексные дополнительные меры безопасности для наших граждан".

К работе над повышением биологической защиты россиян готовы подключиться коллеги из Совета Федерации, цитирует Яровую РИА Новости.

Ранее Ирина Яровая заявила, что на Украине "под грифом "секретно" Пентагон создал военно-биологическую разведывательную сеть и военно-биологические полигоны". Общей задачей вице-спикер назвала недопущение воплощения этого смертельно опасного для всего мира плана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"